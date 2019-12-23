القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاص نظر إشكال تنفيذ الخمس علاوات لأصحاب المعاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة 12 " بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المقام من البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعى، للاستمرار فى تنفيذ حكم إضافة 80% من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا .
وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر تضمن أحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهى أخر درجة من درجات التقاضى .
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا فى فبراير الماضى، بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
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