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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبها، قالت النائبة مى محمود، فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تعديلات التصالح على مخالفات البناء، أن الحكومة أساءت تطبيق القانون، وعندما تعجز الحكومة عن تفسير كلمات معينة من القانون بالحكومة وتكون اللائحة فضفاضة، إذن هناك أزمة".
وتابعت النائبة، " المجلس أصدر القانون لصالح الحكومة، والمواطن الآن يشعر بالقلق والخوف وهناك تراخي من جانب الحكومة بنشر وعى القانون، البرلمان لن يتهاون فى حق المواطن"، وعقب الدكتور على عبد العال، " 6 شهور حصيلتهم 58 مخالفة، هذا كلام يجب عدم السكوت عليه".
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