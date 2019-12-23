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رئيس البرلمان يطالب الحكومة بتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة تيسير الحكومة للاجراءات التى تتبعها فى شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقليل الرسوم المفروضة، بقوله،" حصل قليل الناتج يكون كبير، تيسير الاجراءات ستشجع المواطنين، وقيمة المخالفة تكون معقولة، بحيث يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة".

 

ومن جانبها، قالت النائبة مى محمود، فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تعديلات التصالح على مخالفات البناء، أن الحكومة أساءت تطبيق القانون، وعندما تعجز الحكومة عن تفسير كلمات معينة من القانون بالحكومة وتكون اللائحة فضفاضة، إذن هناك أزمة".

 

وتابعت النائبة، " المجلس أصدر القانون لصالح الحكومة، والمواطن الآن يشعر بالقلق والخوف وهناك تراخي من جانب الحكومة بنشر وعى القانون، البرلمان لن يتهاون فى حق المواطن"، وعقب الدكتور على عبد العال، " 6 شهور حصيلتهم 58 مخالفة، هذا كلام يجب عدم السكوت عليه".

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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