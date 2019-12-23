مطالبات برلمانية بتشكيل "تقصى حقائق" حول تطبيق"التصالح على مخالفات البناء"

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وقال، "أصدرنا التشريع لعمل توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، والحصيلة كانت صفر، وهو إهدار للمال العام، الحكومة تقولنا عندها كام مخالفة ونفذت منها كام"، مشددا فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، : " لو بنتكلم عن الدولة العميقة ومش عارفين نواجهها، هيستمر الفساد، فإحنا مش هنسكت".
وتابع النائب فى كلمته لرئيس البرلمان،" أنت الراجل التانى فى الدولة، ولما تتدخل فى هذه القضية، وما يبقاش فيه حل، إحنا كنواب نعمل إيه، فيه 350 ألف فدان تعدى على الأراضى الزراعية، يدخَّلوا 400 مليار جنيه للدولة، فين احنا من دول".
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