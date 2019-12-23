بالشروط وطريقة التقديم.. الإسكان تبدأ حجز شقق في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة تعاونيات البناء، حجز شقة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

وينشر الخليج 365 طريقة التقديم ومواصفات الشقق على النح التالي:

طريقة التقديم:

شراء كراسة الشروط وتقديمها مرة أخرى من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، على أن ينتهى تقديم المستندات، وسداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة، يوم 9 يناير المقبل، على أن يتم إرفاق إيصال السداد مع الأوراق المطلوبة، ويصل سعر كراسة الشروط 200 جنيها.

ويتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم 15 يناير بعد انتهاء فترة الحجز.

مواصفات المشروع:

يتكون المشروع من 114 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرض و5 أدوار متكررين وجراج، وتصل مساحة الوحدات إلى 109 متر و152 متر.

يتم تسليم الوحدات بنظام النصف تشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2020.

يوجد بالمشروع مول تجاري ومبنى إداري واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات.

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الشروط العامة:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الحصول على وحدة سكنية تعاونية أو مدعومة من الدولة، أو قطعة أرض من أي جهة حكومية.

- التوقيع على إقرار بهذا المضمون، وفي حالة ثبوت العكس في أي مرحلة من المراحل يتم إلغاء الإجراءات ويخصم ألفا جنيه و1% مصروفات إدارية.

- لا يترتب على قبول طلب الحجز أو سداد جدية القرعة أي التزامات على الهيئة.

- التعامل بالتوكيلات في جميع إجراءات الحجز والتخصيص في حدود قرابة الدرجتين الأولى والثانية فقط مع تقديم أصل التوكيل.

- نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها لأي سبب.

- لن يُلتفت إلى أي طلب يقدم إلى الهيئة، بخلاف المواعيد المحددة.