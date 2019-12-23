محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
انتهت اللجنة الإدارية بمسابقة جوائز الصحافة المصرية من حصر الأعمال المشاركة في المسابقة هذا العام.
وأكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية أن المسابقة هذا العام شهدت أكبر نسبة مشاركة بعد أن بلغ عدد الأعمال الصحفية المشاركة ٥٦٠ عملاً مقارنة ب٥٢٦ عملاً عام ٢٠١٨ و٤٢٨ عملاً عام ٢٠١٧.
وأضاف كامل أن المسابقة شهدت تعديلاً في لائحتها بمضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ ١٥ ألف للأولى و٨ آلاف للثانية.
كما وافق المجلس على طلبات 11 زميلة وزميل للمشاركة في المسابقة بأعمال صحفية منشورة في صحف ومواقع غير معتمدة بالنقابة وفقا للائحة المسابقة الجديدة.
وشهد فرع صحافة الفيديو المستحدث هذا العام مشاركة ١٢ عملا لأول مرة.
وبلغت أكبر نسبة مشاركة في فرع التحقيقات بـ٨١ عملاً تلاه فرع الحوار الصحفي بـ٧٠ عملاً.
ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة خلال ٤٥ يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر ٥٦٠ عملاً في مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. والتحقيقات الأكثر مشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.