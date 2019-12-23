عبدالعال: "أنا قادر أكون شرس جدا ولكن لساني لا يطاوعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، محاولة النائب محمد عطا سليم الحصول على الكلمة، للتعليق على قانون التصالح في المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة.

ووجه عبدالعال خلال الجلسة العامة، حديثه للنائب الذي أصر على طلب الكلمة قائلا: "على فكرة ممكن أكون شرس جدا وعندي القدرة على ذلك، ولكن لساني لا مش هيطاوعني ولا أسمح لنفسى بذلك".

وتابع رئيس البرلمان: "أعرف أن هناك حماس للنواب وأن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتيسير مواقف تساعده في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا حق مشروع ولكن الحقوق تؤخذ بالأدب معلش".

وطالب رئيس البرلمان النائب محمد عطا سليم الالتزام بغلق باب المناقشة، قائلا للنائب: "يا ابني التزم حدود اللياقة في التعامل مش كده يعني كده تسيء لنفسك".​