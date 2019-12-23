عبدالعال: لست مسئولا عن تغيب الوزراء والمسئولية تقع على النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن عدم حضور وزراء الحكومة في مناقشات مشروعات القوانين، واجتماعات الجلسة العامة، ليست مشكلته ولكنها مشكلة نواب البرلمان.

جاء ذلك ردا على النائب كمال أحمد، الذي انفعل خلال الجلسة العامة، منتقدا عدم التزام الوزراء بالحضور للبرلمان للمشاركة في الجلسات العامة واللجان النوعية،

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، إن رئيس المجلس غير مسئول عن تغيب الوزراء خاصة أنه يعبر عن مجموعة إرادة النواب كلهم.

وتابع : "عندما يأتي وزير أجد احتفاء به من النواب وبعدين تطالب رئيس المجلس بحضور الوزراء وتقولوا الوزير مجاش".