"إحنا مباحث".. سقوط عصابة "الشرطة المزيفة" لسرقة السيارات بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على 5 عاطلين سرقوا سيارتي نقل عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بالتجمع الخامس.

تبلغ للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من "احمد.ع" سائق بمصنع حلويات بأنه حال سيره بالسيارة نقل قيادته،" تابعة لجهة عمله مُحملة بكمية من الحلوى"، بدائرة القسم، اعترضت طريقه سيارة ملاكي لم يتمكن من التقاط أرقامها يستقلها مجموعة من الأشخاص وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار.

كما تبلغ للقسم من محمد عبد النبي سائق بمصنع مفروشات ومقيم مركز بلبيس/ شرقية بأنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم ر ط ق 9765 ماركة شيفروليه حمراء اللون موديل 2015م "نقل تابعة لجهة عمله محملة بكمية من المفروشات أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة بذات المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص منتحلين ذات الصفة، واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهمين.

وأثناء تمشيط خط سير هروب المتهمين أمكن العثور على السيارة الأولى المستولى عليها بمكان التخلي عنها بدائرة قسم شرطة البساتين، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين كل من "رمضان، عاطل، وكريم عاطل، وعلاء عاطل، وهاني، عاطل" ومقيم العمرانية / جيزة " شقيق الأول، وفهد عاطل، ومقيم العمرانية / جيزة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن الرواد محمد شعلان، وتوفيق عبود، ومحمود ثروت، ومحمود عطية، ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم (ط ب ج 978) ماركة جيلي فيراني اللون، ملك المتهم الثاني والمستخدمة فى ارتكاب واقعتي السرقة وبحوزتهم المضبوطات التالية الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما، سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 8 طلقات من ذات العيار، طبنجة صوت .

وبمواجهتهم أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهاً عن قائديها باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم عقب استيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة وأقروا بارتكاب الواقعتين على النحو المُشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها من المجنى عليه الثاني بمكان إخفائها بمنطقة الصف / جيزة وضبط مبلغ مالي 50 ألف جنيه متحصلات بيع حمولة السيارة المشار إليها، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه, وانتحال صفة رجال شرطة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد حسن مصطفى، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.