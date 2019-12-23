سقوط نصاب الوظائف الحكومية الوهمية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالداخلية، أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية، بزعم توفير فرص عمل، بمحافظة الغربية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (إثنين من مواطنين - مقيمان بمحافظة الغربية) .. بقيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيان على مبلغ (42,000 - اثنان وأربعون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (100,000 - مائة ألف جنيه) مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولي تلك الجهة ، وكذا تسهيل سفر الثاني لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمــن الغربية أمــكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي قدرة ( 6 آلاف جنيه – تليفون محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" مع بعض ضحاياه" – مستندات شخصية خاصة ببعض الأشخاص - إيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية مختلفة).

وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.