مصر | بـ"عصا خشبية".. مسن يضرب زوجته حتى الموت بالبحيرة.. و"السبب صادم"



وبالانتقال والفحص بمعرفة مفتشي قطاع الأمن العام وسؤال والد المتوفاة اتهم زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات أدت لوفاتها. وبالانتقال والفحص بمعرفة مفتشي قطاع الأمن العام وسؤال والد المتوفاة اتهم زوجها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات أدت لوفاتها. وبمواجهة زوجها قرر بحدوث مشاجرة بينه وزوجته المتوفاة بسبب سوء معاملتها لابنه من زوجة سابقة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبية بقصد تأديبها فسقطت مغشيًا عليها فقام ووالدها بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنه توفيت.

وتلقى مركز كفر الدوار إخطارًا من المستشفى العام بحضور كل من: مزارع 62 سنة ومزارع 68 سنة مُقيمان بدائرة المركز وبصحبتهما ابنة الأول وهي أيضا زوجة الثاني 32 سنة جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات متفرقة بالجسم وزرقة بالرقبة والوجه واشتباه كسر بالفقرات العنقية.



وألقى القبض على الزوج وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.