مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": سقوط عصابة "الشرطة المزيفة".. وإصابة صاحب محل بخرطوش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": سقوط عصابة "الشرطة المزيفة".. وإصابة صاحب محل بخرطوش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

الدفاع يفجر مفاجأة خلال محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

فجر الدفاع الحاضر أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مفاجأة خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.للتفاصيل اضغط هنا

"إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط لسرقة السيارات بالتجمع

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على 5 عاطلين سرقوا سيارتي نقل عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بالتجمع الخامس.للتفاصيل اضغط هنا

"كنت بأدبه".. صاحب مخبز يطلق النار على آخر عاكس خطيبته

تواصل نيابة السيدة زينب، التحقيقات في واقعة إصابة صاحب محل في مشاجرة مع عامل، واستمعت إلى أقوال الشهود العيان.للتفاصيل اضغط هنا

تفحم 19 توكتوك داخل جراج إمبابة.. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة تفحم 19 توك توك بجراج إمبابة، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على الواقعة وملابساتها..للتفاصيل اضغط هنا

بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريقي الفيوم والكريمات

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق الصحراوية التي أغلقت صباح اليوم الإثنين، بعد انقشاع الشبورة المائية وتحسن الأحوال الجوية.للتفاصيل اضغط هنا

"الإدارية العليا": حرمان الطالب من كلية يرغبها رغم مجموعه "مخالف للقانون"

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مكتب التنسيق والمتضمن ترشيح طالبة حاصلة على الثانوية العامة لعام ٢٠١٦ ٢٠١٧ لكلية تربية ابتدائي بالمنصورة إعمالًا لقاعدة التوزيع الجغرافي، وقضت المحكمة بتمكينها من تعديل ترشيحها إلى المعهد الفني الصحي ببورسعيد خارج النطاق الجغرافي لها، لرغبتها الالتحاق به وفق مجموعها.للتفاصيل اضغط هنا