مصر | حبس عصابة "الشرطة المزيفة" في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة "الشرطة المزيفة" في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "أحمد. ع"، 39 سنة، سائق بمصنع حلوى، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم ق ع أ 7214 ماركة شيفروليه حمراء اللون، موديل 2013م "نقل"، تابعة لجهة عمله (مُحملة بكمية من الحلوى)، أمام مول كايرو فيستيفال أعلى الطريق الدائري، دائرة القسم، اعترضت طريقه سيارة ملاكي "لم يتمكن من التقاط أرقامها"، يستقلها مجموعة من الأشخاص، وأجبروه على التوقف بالسيارة، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على السيارة قيادته، وبداخلها هاتفه المحمول، كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية، كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12441 لسنة 2019م جنح القسم.

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين لقيامهم بسرقة سيارتي نقل عن طريق انتحال صفة رجال الشرطة في منطقة التجمع الخامس.

وكما تبلغ للقسم من "محمد. ع"، 25 سنة، سائق بمصنع مفروشات، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم ر ط ق 9765 ماركة شيفروليه حمراء اللون موديل 2015م "نقل"، تابعة لجهة عمله (محملة بكمية من المفروشات)، أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري، دائرة القسم، اعترضت طريقه سيارة بنفس المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص، منتحلين نفس الصفات، واستولوا منه على السيارة قيادته، وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12589 لسنة 2019م جنح القسم.