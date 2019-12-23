مصر | حبس متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وعضوية كل من: المستشار تامر حجازي والمستشار محمود خليل وبحضور محمود الأباصيري رئيس النيابة، حبس المتهم في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة مدة خمس وأربعون يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود وقائع التحقيقات فيما أثبتته التحريات بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠١٩ من ورود معلومات مفادها قيام بعض المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بواسطة وسطاء في هذا المجال من بعض العاملين بالمراكز الطبية والمستشفيات متخذين بعض العيادات الطبية مسرحا لمقابلة راغبي بيع الأعضاء البشرية وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم مجانا وذلك بعد الاتفاق معهم على مبالغ مالية نظير نقل وزراعة تلك الأعضاء لبعض المرضى نظرا لضيق أحوالهم المعيشية وحاجتهم المالية.



وبسؤال المجني عليها شهدت بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية نما إلى علمها قيام شقيقها المتهم بالتسهيل والوساطة في الاتجار بالأعضاء البشرية فطلبت منه تمكينها من التصرف بالبيع لإحدى كليتيها، فتوجه رفقتها لأحد المراكز الطبية بمدينة نصر وتم الاتفاق على تقاضيها ١٠٠ ألف جنيه مقابل ذلك، وبالفعل تم إجراء العملية بأحد المستشفيات وتقاضيها المبلغ المتفق عليه.