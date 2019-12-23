مصر | كاهن كنيسة "كفر حكيم": بناخد تراخيصنا من أمن الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاهن كنيسة "كفر حكيم": بناخد تراخيصنا من أمن الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القس بقطر سعد غطاس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالكتاب المقدم من الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وأكد الكاهن، أن التراخيص الخاصة بالكنائس تستخرج من الجهات الأمنية وهي أمن الدولة سابقًا والأمن الوطني حاليًا وهو الحال المتبع لأكثر من 3 آلاف كنيسة.

وكان قد تقدم الدفاع الحاضر بصورة ضوئية من كتاب مؤرخ 17 مارس 2015 وارد من محافظة الجيزة الوحدة المحلية بمركز كرداسة - الإدارة الهندسية - التنظيم بشأن استعلام المحكمة بهيئة مغايرة عما إذا كان هناك في كفر حكيم كنيسة باسم السيدة العذراء من عدمه فقد تضمن الكتاب أنه بالمعاينة بالطبيعة وبالرجوع إلى سجلات الإدارة الهندسية تبين عدم وجود أي ملفات أو تراخيص بإنشاء كنيسة بناحية كفر حكيم تحت مسمى السيدة العذراء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

