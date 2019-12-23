مصر | الدفاع يفجر مفاجأة خلال محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

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فجر الدفاع الحاضر أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مفاجأة خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وتقدم المحامي، بصورة ضوئية من كتاب مؤرخ 17 مارس 2015 وارد من محافظة الجيزة الوحدة المحلية بمركز كرداسة - الإدارة الهندسية - التنظيم بشأن استعلام المحكمة بهيئة مغايرة عما إذا كان هناك في كفر حكيم كنيسة باسم السيدة العذراء من عدمه، فقد تضمن الكتاب أنه بالمعاينة بالطبيعة وبالرجوع إلى سجلات الإدارة الهندسية تبين عدم وجود أي ملفات أو تراخيص بإنشاء كنيسة بناحية كفر حكيم تحت مسمى السيدة العذراء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

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والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي، كما حضر طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه الي القضية بالجلسة الماضية.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.