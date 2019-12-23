مصر | 24 فبراير.. النطق بالحكم على متهم "خلية مدينة نصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 فبراير.. النطق بالحكم على متهم "خلية مدينة نصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة المُتهم إسلام طارق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 24 فبراير للنطق بالحُكم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم حيث اتهمته أنه وآخرين في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.

