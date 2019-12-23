مصر | "كنت بأدبه".. صاحب مخبز يطلق النار على آخر عاكس خطيبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت بأدبه".. صاحب مخبز يطلق النار على آخر عاكس خطيبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة السيدة زينب، التحقيقات في واقعة إصابة صاحب محل في مشاجرة مع عامل، واستمعت إلى أقوال الشهود العيان.

وقال الشهود، إن المجني عليه تعرض لإحدى السيدات وهي خطيبة صاحب مخبز أثناء مرورها من أمام محل ملكه؛ مما تسبب في إحراجها أمام المارة، فتوجهت إلى صاحب مخبز "خطيبها" وأخبرته بما حدث فتوجه إليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فقام المتهم بالاعتداء على المجني بفرد خرطوش بحوزته وأطلق منه عيارا ناريا أصابه في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.



وأقر المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه فقط وليس قتله، وأن المجني عليه من بدأ بالتعدي عليه بالضرب. وأقر المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه فقط وليس قتله، وأن المجني عليه من بدأ بالتعدي عليه بالضرب. وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، إخطارا من مستشفى المنيرة العام بوصول "محمود.ن.ح"، 28 سنة، صاحب محل، مصاب برش خرطوش بالصدر من الجهة اليمنى، إثر ادعاء مشاجرة. Advertisements



وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية، بين المجني عليه و"فتحي.ع.م" 28 سنة صاحب مخبز، بسبب معاكسة المصاب لخطيبة الأخير، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته، ولاذ بالفرار مستقلًا "توك توك"، وبصحبته "عماد.ا.ف" 35 سنة سائق توك توك.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص أيداه واعترفا بارتكاب الواقعة.



وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح الناري "بندقية خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار"، والمستخدم في ارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.