مصر | "إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط لسرقة السيارات بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إحنا مباحث".. 5 ينتحلون صفة ضباط لسرقة السيارات بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على 5 عاطلين سرقوا سيارتي نقل عن طريق انتحال صفة رجال شرطة بالتجمع الخامس.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "أحمد. ع"، 39 سنة، سائق بمصنع حلويات، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم ق ع أ 7214 ماركة شيفروليه حمراء اللون موديل 2013م " نقل ـ تابعة لجهة عمله " ( مُحملة بكمية من الحلوى ) أمام مول كايرو فيستيفال أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة ملاكي " لم يتمكن من التقاط أرقامها ".

وتابع أنه كان يستقلها مجموعة من الأشخاص وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار تحرر عن ذلك المحضر رقم 12441 لسنة 2019م جنح القسم.



وكما تبلغ للقسم من "محمد. ع"، 25 سنة، سائق بمصنع مفروشات بأنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم ر ط ق 9765 ماركة شيفروليه حمراء اللون موديل 2015م " نقل ـ تابعة لجهة عمله " ( محملة بكمية من المفروشات ) أسفل كوبري الفطيم أعلى الطريق الدائري ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة بذات المواصفات وترجل منها مجموعة من الأشخاص منتحلين ذات الصفة، واستولوا منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار تحرر عن ذلك المحضر رقم 12589 لسنة 2019م جنح القسم.

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وبوضع الخطة موضع التنفيذ وأثناء تمشيط خط سير هروب المتهمين أمكن العثور على السيارة الأولى المستولى عليها بمكان التخلي عنها بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين كل من "رمضان. ح"، 34 سنة، عاطل، "كريم. ح"، 27 سنة، عاطل، "علاء. ج"، 34 سنة، عاطل ومقيم بولاق الدكرور جيزة، "هاني. ح"، 38 سنة، عاطل ومقيم العمرانية جيزة "شقيق الأول"، و"فهد. ص"، 29 سنة، عاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ط ب ج 978 ماركة جيلي فيراني اللون " ملك المتهم الثاني " والمستخدمة في ارتكاب واقعتي السرقة وبحوزتهم المضبوطات التالية: الهاتفان المستولى عليهما من المجني عليهما، فرد خرطوش عيار 12مم و8 طلقات من ذات العيار "، طبنجة صوت. وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات النقل كرهًا عن قائديها باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم عقب استيقافهم منتحلين صفة رجال شرطة وأقروا بارتكاب الواقعتين.



وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها من المجني عليه الثاني بمكان إخفائها بمنطقة الصف جيزة وضبط مبلغ مالي 50 ألف جنيه " متحصلات بيع حمولة السيارة المشار إليها "، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما بالإكراه، وانتحال صفة رجال شرطة.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.