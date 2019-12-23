مصر | "استباحوا الدماء".. مرافعة نارية من النيابة بـ"داعش الجيزة"

وقالت النيابة، إن وقائع القضية يظهر فيها الغلو والتطرف وتكفير واستباحة الدماء بدعوى كاذبة وهي تطبيق شريعة الإسلام، وتبدأ القضية عندما ضل المتهم الأول سعيه واقتنع بافكار التنظيم الإرهابي داعش، مؤكدة على أن أفكار التنظيم قوامها تكفير حكام العرب والمسلمين بمفاهيم مغلوطة بعيدة بعد المشرق عن المغرب عن صحيح الدين، وتابعت: "افتراض كاذب أنهم لا يطبقون شريعة الإسلام، وأوجبوا الخروج عليهم، وسيلتهم العمليات العسكرية والعبوات التفجيرية"، لتعلق بأنهم اعتبروا ذلك جهاد في سبيل الله يُوصل للخلافة الإسلامية.

وأشارت المرافعة، إلى ترسخ الأفكار الشيطانية بمتابعة الإصدارات المرئية، مؤكدة على أن لا يخفى أن للتنظيم منصات إعلامية، أقامها التنظيم لبث سمومه، وتصيد من جهل بأمور دينه، ولفتت إلى لقاء المُتهم بأحد الكوادر وكلفوه بالدعوى لتكوين خلية عنقودية تعتنقف الأفكار التكفيرية واستهداف مؤسسات الدولة، ووقع اختيار المُتهم الأول على المتهم الثاني فهو جاره وصديق طفولته.

ولفتت النيابة، لاستقطاب باقي المتهمين ممن كان يترددون عل المسجد الذي تولى المُتهم الأول خدمته قبل أن ينحرف سلوكه، وأخذوا الأفكار والتأويل الدين منه بري، وأن وسيلة التنظيم في تحقيق أغراضه هو القتال ولا وسيلة غيره، فأمد المُتهم الأول باقي المتهمين بكتب ومطبوعات ورقية زاخرة بذات الأفكار التكفيرية، ولم يكتفي بذلك بل أمدهم بمواقف وكالات التنظيم الإعلامية، وعقدوا لقاءات واجتماعات عدة كان القاسم المشترك بينهم الخفاء.

وتابعت المُرافعة، حديثها عن المُتهمين وقالت: "تخمرت أفكار داعش في عقول المتهمين، توحشت قلوبهم، وصارت أشد قسوة من الحجارة"، وأكدت على تكليف المتهمين بتعلم تصنيع العبوات التفجيرية، وما يحتاجه ذلك الأمر من علوم نظرية، واطلع اعضاء الخلية على دروس كيفية تصنيع العبوات البدائية، وتابعت المرافعة بالتأكيد على تدخل العناية الآلهية، وأنه من فضل الله لم يُنفذوا ما تعلموه من علوم نظرية.

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وأشارت النيابة إلى رصدهم أهداف منها مطار غرب القاهرة العسكري، مؤكدة على ان المتهم الثاني كان معهود له بحمايته، لتقول عنه:"التجنيد في القوات المسلحة شرف، كيف وصلت يا مصطفى لهذا الحال؟، خُبث ليس من شيم الرجال"، ولفتت إلى رصد أحد رجال الدين المسيحي ورصدوا تحركاته، وتتبعوه خلسة وأردوا وضع النيران بسيارته، ورصدوا 3 كنائس".

وطالبت النيابة في ختام المرافعة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء ما اقترفته أيديهم، واصفة داعش بأنها "لا هي دولة ولا هي إسلامية"، مشددة بأن الجزاء رادع ليبلغ مسمع كل حاقد على وطننا ومحرف لديننا".