مصر | راعي كنيسة السيدة العذراء: التلفيات وصلت لـ800 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راعي كنيسة السيدة العذراء: التلفيات وصلت لـ800 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع أقوال القس بقطر سعد غطاس داوود كاهن كنيسة السيدة العذراء خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وشرح، الأضرار التي نجمت عن اقتحام الكنيسة وإضرام النيران بها، حيث قال إن الكنيسة تتكون من 4 طوابق وروف الدور الأرضي به حرق بالكامل والدور الثاني حرق منه من 50 إلى 60 % والدور الثالث وهو الدور الرئيسي للكنيسة وتم فيه التكسير والإتلافات وسرقة محتوياته والدور الرابع لم يمسه الضرر والدور الخامس "الروف" تم كسر بابه فقط.

وعن تقدير الإتلافات قال القس بقطر سعد غطاس داوود، إن الخسائر قيمتها تتراوح ما بين 600 إلى 800 ألف جنيه وجاء هذا التقدير بناء على تأسيس هذه الإتلافات من جديد وتكلفته.

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