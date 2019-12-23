مصر | راعي كنيسة السيدة العذراء: التلفيات وصلت لـ800 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راعي كنيسة السيدة العذراء: التلفيات وصلت لـ800 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشرح، الأضرار التي نجمت عن اقتحام الكنيسة وإضرام النيران بها، حيث قال إن الكنيسة تتكون من 4 طوابق وروف الدور الأرضي به حرق بالكامل والدور الثاني حرق منه من 50 إلى 60 % والدور الثالث وهو الدور الرئيسي للكنيسة وتم فيه التكسير والإتلافات وسرقة محتوياته والدور الرابع لم يمسه الضرر والدور الخامس "الروف" تم كسر بابه فقط.
وعن تقدير الإتلافات قال القس بقطر سعد غطاس داوود، إن الخسائر قيمتها تتراوح ما بين 600 إلى 800 ألف جنيه وجاء هذا التقدير بناء على تأسيس هذه الإتلافات من جديد وتكلفته.
وعن المسافة بين الكنيسة وأقرب مسجد، قال إن هناك مسجد حافظ خلف الكنيسة مباشرة على مسافة 30 مترا تقريبا ومسجد آخر اسمه الخلفاء بشارع الوحدة المحلية وبعد ذلك توجد مساجد على مسافات تتراوح من 500 متر إلى 1000 متر.
وسألته المحكمة عما إذا كانت هناك ميكروفنات في المساجد تحرض المتظاهرين على حرق الكنائس فأجاب الكاهن بأنه لم يسمع أبدا بذلك.
وقال راعي الكنيسة، إنه تردد إلى مسامعه أن المتجمهرين أحرقوا الكنيسة عن طريق زجاجات الملوتوف ولكنه لم يرى ذلك بنفسه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.