أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' ينعى نقيب العراقيين فيصل حسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' ينعى نقيب العراقيين فيصل حسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، الكاتب الكبير فيصل حسون نقيب الصحفيين العراقيين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 98 عام.

وقال الاتحاد في بيان له، إن الكاتب الراحل أحد أعمدة الصحافة العربية و العراقية، والذي أدى واجبه الصحفي بكل مهنيه وأمانة، وانتُخب نقيبًا للصحفيين العراقيين لثلاث مرات متتالية عام 1964 و1965 و1966، كما عمل رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية آنذاك، وتميز على الدوام بالأخلاق الرفيعة والصراحة والود مع جميع زملائه.

وأضاف الاتحاد أن وفاة فيصل حسون خسارة كبيرة للصحافة العربية والعراقية، وتقدم الاتحاد بخالص تعازيه إلى الأسرة الصحفية العربية وأسرة الفقيد، داعيًا الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته.