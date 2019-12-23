أخبار مصر | حصاد 2019.. 12 كشفًا أثريًا للبعثات المصرية مقابل 7 للأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. 12 كشفًا أثريًا للبعثات المصرية مقابل 7 للأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومع كل كشف أثري مصري جديد، يتحدث العالم عن مصر بشكل إيجابي، ويتردد اسم مصر في المحافل الدولية محدثًا أثرًا لا تحققه أي حملة دعائية مهما كانت تكلفتها، فالآثار هي خير سفير لبلادها بين أقطار الدنيا. والملاحظ في عام 2019، هو تفوق البعثات المصرية على مثيلاتيها الأجنبية، حيث حققت البعثات المصرية 13 كشفًا أثريًا، مقابل 6 اكتشافات أثرية حققتها البعثات الأجنبية، والتي تعمل بالاشتراك مع الجانب المصري، وفي التقرير التالي نبرز 19 كشفًا أثريًا حققتها وزارة الآثار خلال العام المنقضي. اكتشافات للبعثات المصرية





حققت البعثات المصرية 12 كشفًا أثريًا كان أولها، في أبريل 2019 حيث اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة قويسنا بالمنوفية عن تابوت من الحجر الجيري به مومياء ورقائق ذهبية، كما نجحت بعثة الوزارة بمنطقة آثار بئر الشغالة بواحة الداخلة في الكشف عن مقبرتين أثريتين من العصر الروماني. وفي 13 أبريل 2019، اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة مقبرة النبيل خوي والتي ترجع لنهاية الأسرة الخامسة، وفي 18 من نفس الشهر، اكتشفت بعثة وزارة الآثار بالأقصر مقبرة بمنطقة ذراع أبو النجا ترجع للأسرة الـ 18 ومقبرتين بمنطقة العساسيف ترجعان لعصر الرعامسة، وفي 4 مايو، كشفت بعثة وزارة الآثار عن جبانة ترجع لعصر الدولة القديمة بالجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة آثار اهرامات الجيزة، وفي 28 يونيو اكتشفت بعثة الوزارة الآثار مقبرة صخرية بمنطقة الربوات جنوب هرم اللاهون بالفيوم. وفي 14 يوليو 2019، كشفت بعثة وزارة الآثار جنوب الهرم المنحني بدهشور عن عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية بداخل مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، وفي 10 أكتوبر اكتشفت البعثة المصرية بوادي الملوك الغربي عن ورشة لصناعة الأثاث الجنائزي، وفي 19 من نفس الشهر اكتشفت بعثة الوزارة بالعساسيف في الأقصر خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها، ترجع للقرن التاسع قبل الميلاد. Advertisements وفي 23 نوفمبر 2019، اكتشفت بعثة وزارة الآثار بمنطقة سقارة عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل المعبودات في منطقة البوباسطيون في سقارة، وفي 14 ديسمبر اكتشفت البعثة الاثرية المصرية عن تمثال ملكي صغير علي هيئة ابي الهول بمنطقة تونا الجبل الاثرية بمحافظة المنيا، وفي 5 أبريل اكتشفت مقبرة من العصر البطلمي لرجل وزوجته تحتوي على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات وذلك بمنطقة الديابات في محافظة سوهاج. البعثات المصرية الأجنبية





وبالاشتراك مع البعثات الأجنبية حققت وزارة الىثار عدد من الاكتشافات المتميزة بلغت سبعة اكتشافات أثرية أولها في فبراير 2019، حيث تم اكتشاف ثلاثة آبار دفن وعدد كبير من المومياوات بمنطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا وذلك أثناء حفائر بعثة وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا، وفي 26 من ذات الشهر اكتشفت بعثة الوزارة وجامعة لوند السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة بأسوان ورشة لصناعة العناصر المعمارية ترجع لعصر الدولة الحديثة. وفي 28 مارس 2019، اكتشفت بعثة جامعة نيويورك الأمريكية بمنطقة أبيدوس عن بهو قصر رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس، وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وفي 23 أبريل اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة ميلان الإيطالية مقبرة صخرية ترجع للعصر اليوناني الروماني بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب أسوان. وفي 1 ديسمبر 2019، اكتشفت البعثة المصرية الألمانية بالمطرية عن عدد من اجزاء لتماثيل ملكية وجدار كبير من الطوب اللبن يرجع لعصر الدولة الحديثة، وفي العاشر من نفس الشهر اكتشفت البعثة الآثرية المصرية عن تمثال اثري نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة الكا بميت رهينة بمحافظة الجيزة، وفي 19 ديسمبر2019، اكتشفت البعثة الآثرية المصرية الألمانية عن تمثال فاقد الأرجل للإله حورس بمعبد ملايين السنين للملك أمنحتب الثالث في البر الغربي بالأقصر.

تعد الاكتشافات الأثرية، أحد المحركات الرئيسية، للسياحية والترويج لها عالميًا.