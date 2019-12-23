أخبار مصر | مساعد وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة للتنمية الرياضية ، يرافقه اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الترتيبات النهائية لماراثون زايد الخيري لعام 2019 والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبل.

وبدأت المتابعة بعقد "الحداد" اجتماعا مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس تناول مشاركة جامعة قناة السويس بالماراثون، بالإضافة إلى استخدام بعض المنشآت الخاصة بالجامعة لخدمة احتياجات الماراثون.

وتفقد مساعد وزير الرياضة يرافقه مسئولي محافظة قناة السويس، ومسئولي الخدمات الطبية، ومسئولي قنوات أبو ظبي الرياضية خط سير الماراثون من نقطة الانطلاق حتى نهاية الماراثون، وتابع كافة أماكن وصول المشاركين، والاستعدادت الخاصة بهم قبل بدء السباق، بالإضافة إلى متابعة خاصة لخط سير ماراثون ذوي الهمم، وأماكن تواجد الخدمات الطبية والإسعاف، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

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وتابع "الحداد"، أماكن تواجد المشاركين بالماراثون للاستمتاع بحفل الختام وذلك عقب انتهاء الماراثون والذي يُحييه فرقة "الميناء Almena Band"، الحاصلة على جائزة Aloft Star 2018 ".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.