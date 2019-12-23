أخبار مصر | وزير التموين يطالب بفرض رسوم على السكر الأبيض المستورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين يطالب بفرض رسوم على السكر الأبيض المستورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه أصبح من الضروري أن يكون هناك تشريع قانوني جديد، لفرض رسوم على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وعدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.

وأضاف "المصيلحي"، أن هناك اتفاقيات بين مصر وأوروبا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيًا، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، مُذكرًا أنه كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر. وتعهد وزير التموين، بتحقيق توازن بين مزارعي قصب السكر، وصناعة السكر والمستهلك، بشأن سعر السكر ومحصول قصب السكر، مشيرًا إلى أن هناك لقاءً، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية والزراعة، وسيتم مناقشة الأمر معه.

ومن ناحيته أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة أن تكون الحكومة في صف الفلاح؛ لأنه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجارة.