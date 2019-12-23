أخبار مصر | رئيس البرلمان يعلق على ظاهرة "انحناء النواب للوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يعلق على ظاهرة "انحناء النواب للوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة برئاسته اليوم الاثنين، عن اندهاشه الشديد بسبب انحناء النواب للوزراء أثناء الأحاديث فيما بينهم قائلا: "ميصحش كده.. ولازم كل عضو مجلس النواب لما يقدم نفسه للوزير بيكون بغير هذه الطريقة باعتباره مُمثل للشعب ولا ينحني إطلاقا".

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد تقديم 32 طلب إحاطة للمناقشة العامة.

وكما وافق المجلس أيضًا على إحالة 76 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.