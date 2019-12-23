أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل وزير الدفاع الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل وزير الدفاع الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حسن علي محمد وزير الدفاع بجمهورية الصومال الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، بحضور السفير توفيق أحمد عبد الله سفير الصومال بالقاهرة واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وتأتي تلك الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية، واستثمارا للنتائج الإيجابية التي توصلت اليه اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء أركان الدول الإفريقية الشقيقة.

وتم، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الصومال الشقيقة.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد وزير الدفاع الصومالي حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الأفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقي، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي، كما أثنى على مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الأفريقية في كافة المجالات التنموية.

وأشاد وزير الدفاع الصومالي، بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية، مشيرا أنه لمس مدى تطور تكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التي تنتجها الهيئة أثناء تفقد جناحها بالمعرض الذي أقيم على هامش أعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية.

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وأضاف، أن بلاده تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالصومال خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة ومجالات الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، مشيرا أنه درس مع المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة الصومال وخاصة منتجات الهيئة المتميزة في شتى المجالات التنموية كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة.

ومن جانبه، أشار الفريق "التراس"، إلى أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وكافة دول أفريقيا، وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص على أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية.

وأضاف، أنه تم بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة الصومال، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء، مُشددا على أهمية التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الصومال بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، قام وزير الدفاع الصومالي بجولة بمقر الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، حيث اطلع الوزير الصومالي على أحدث خطوط الإنتاج للألواح الشمسية وتعرف على خطط الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات الطاقة المتجددة محليا وداخل القارة الأفريقية.

وفي ختام زيارته للهيئة العربية للتصنيع أشاد الوزير الصومالي بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي،مشيرا أنه يتمني أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكاملا تكنولوجيا بين الصومال والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب علي التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية ومكافحة الإرهاب.