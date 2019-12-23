أخبار مصر | رئيس البرلمان يحدد موعد انتهاء مدة التصالح بمخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يحدد موعد انتهاء مدة التصالح بمخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الإثنين، إن مدة التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، تنتهي في 8 يناير المقبل.

وأضاف "عبد العال"، في أثناء مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن القانون إذا صدر بعد 8 يناير، سيطبق بأثر رجعي ويستلزم ذلك التصويت عليه نداء بالاسم.