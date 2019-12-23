أخبار مصر | طلب إحاطة حول انتشار المنتجات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول انتشار المنتجات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن انتشار المنتجات مجهولة المصدر في الأسواق، وضرورة إيجاد استراتيجية لمواجهتها.

وقالت النائبة: إنه لا يخلو يوما من إعلان الأجهزة الأمنية اكتشاف منتجات مجهولة المصدر في الأسواق، مما يؤكد ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لمواجهة هذه المنتجات تشترك فيها الوزارات المعنية، خاصة مع الأضرار الصحية الجسيمة التي تسببها هذه المنتجات على المستهلكين.