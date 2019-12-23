أخبار مصر | طلب إحاطة حول انتشار المنتجات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول انتشار المنتجات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت النائبة: إنه لا يخلو يوما من إعلان الأجهزة الأمنية اكتشاف منتجات مجهولة المصدر في الأسواق، مما يؤكد ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لمواجهة هذه المنتجات تشترك فيها الوزارات المعنية، خاصة مع الأضرار الصحية الجسيمة التي تسببها هذه المنتجات على المستهلكين.
وأوضحت أن ضرورة التدخل الحاسم في هذا الأمر، أصبح أمرا لا مفر منه خاصة مع تشعب تجارة المنتجات مجهولة المصدر واستحداثها آليات جديدة.
وقالت: إن خطورة المنتجات مجهولة المصدر المطروحة بالأسواق معلومة للجميع، خاصة مع خطورتها على الصحة العامة نظرًا لعدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية، وبصفة خاصة اللحوم ومصنعاتها من البرجر والسوسيس والسجق، والفراخ، وأسماك الرنجة "مجهولة المصدر".
وطالبت ببحث إستراتيجية عاجلة لمواجهة المنتجات مجهولة المصدر ومواجهة منافذها في مصر حفاظا على الصحة العامة.