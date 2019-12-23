أخبار مصر | تشريعية النواب توافق على إنشاء هيئة الوثائق القومية والمحفوظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريعية النواب توافق على إنشاء هيئة الوثائق القومية والمحفوظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم.

كما رفضت اللجنة، خلال اجتماعها، طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية، بها سب وقذف.

وجاء رفض اللجنة للطلبين، بسبب وجود شبهة كيدية.