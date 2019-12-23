أخبار مصر | البرلمان يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة مقدمة من النواب.

وتشمل القائمة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومنهم اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح.