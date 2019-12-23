أخبار مصر | البرلمان يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتشمل القائمة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومنهم اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح.
وتناقش الجلسة اقتراح النائب جابر الطويقى، بشأن إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمجمع قرى ونجوع دار السلام – محافظة سوهاج، وآخر بشأن ضرورة زيادة الحيز العمراني – مركز دار السلام – محافظة سوهاج، واقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن توصيل خط مياه لتغذية عزبة مساعد شرق قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحي لقرى مجلس قروي برطباط – مركز مغاغة – محافظة المنيا.