أخبار مصر | وزير الأوقاف يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وأكد الوزير أننا نعمل معا كمصريين دون تمييز لخدمة وطننا وحمايته، فإننا عندما نحمي مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا ودور عبادتنا معًا، إنما نحمي أوطاننا ونعمل على رفعتها.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة، اليوم الإثنين بعنوان: الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، أن التعصب أمر مقيت، وهو عكس الفطرة الإنسانية السوية، ولا يصدر إلا عن أصحاب المصالح الضيقة المتاجرين سواء بالخطاب الديني، أم بالخطاب الإعلامي.

وطالب بموقف عالمي جاد وواضح وصريح في رفض التمييز ضد الإنسان، أو اضطهاده على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وألا يكيل بمكيالين أو بمكاييل مختلفة فيما يتصل بحق الإنسان في الحياة الكريمة، حيث أكرم رب العزة سبحانه وتعالى الإنسان على إطلاق إنسانيته، دون نظر إلى دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته فقال سبحانه: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ".

