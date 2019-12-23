أخبار مصر | حصاد 2019.. أبرز قرارات تحسين الخدمة بالمواقع الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. أبرز قرارات تحسين الخدمة بالمواقع الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط قطاع السياحة، ارتباطا وثيق بقطاعات الأثار المختلفة، وفي المقدمة منها المتاحف والمناطق الأثرية المفتوحة للزيارة.

وبالطبع كلما تحسنت الخدمة المقدمة في المتاحف والمواقع الأثرية، كلما ازداد عامل الجذب السياحي سواء محليًا أو أجنبيًا.

واستطاعت وزارة الأثار تحسين الخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية خلال عام 2019 بنسبة كبيرة.

وفي التقرير التالي نبرز التحسينات التي أجريت للمتاحف والمناطق الأثرية المصرية خلال العام المنقضي. من شارع المعز إلى الكرنك





بدأت عملية التحسينات من أكبر متحف مفتوح في العالم "شارع المعز"، وبعض المناطق الأثريةالمتميزة، حيث قامت الوزارة بتحسين ورفع كفاءة بعض الخدمات في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومنطقة آثار أبو سمبل، ومتحف النوبة، ومنطقة آثار الكرنك، وكذلك قامت بمد ساعات العمل ببعض المتاحف والمواقع الأثرية لخدمة السائحين والزائرين، وكذلك فتح بعض المتاحف للزيارة فترة مسائية. خدمات إرشادية في مختلف المناطق الأثرية





وفي مارس 2019 انتهت وزارة الآثار من تنفيذ عدد من الوحدات الخدمية والإرشادية بمنطقة أهرامات الجيزة، ومعابد جزيرة فيلة، وجاري العمل بمعابد أبو سمبل والكرنك وفقًا لتصميم موحد وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري، وكذلك جاري العمل بعدد من الوحدات الخدمية بمناطق سقارة ودهشور ومنطقة أهرامات الجيزة بالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، كما تم الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة بمدينة قنا. إضاءة قصر الأمير وتطوير أبيدوس





وفي مارس 2019، كما تم الانتهاء من مشروع إضاءة قصر الأمير محمد على بالمنيل برعاية شركة فيليبس.

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وفي أبريل 2019، انتهت الوزارة من تطوير منطقة آثار أبيدوس ومركز الزوار. خدمات الإرشاد الصوتي واللوحات الإرشادية





في يونيو 2019 قدمت الوزارة، خدمة المرشد الصوتي، وهو عبارة عن سماعة أذن يتسلمها كل فرد في الفوج السياحي، مرتبطة بمايك، ما يعمل على سهولة التواصل وعد ارتفاع الصوت وتجنب تداخل أصوات الأفواج السياحية.

وحققت ذلك في المتحف المصري بالتحرير وفي متحف الأقصر وفي معبد أبو سمبل، كما أنها انتهت من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من وضع اللوحات الإرشادية في المتحف المصري بالتحرير في أبريل 2019. تجهيزات خاصة بذوي القدرات الخاصة بالمتاحف المصرية





وفي يونيو 2019 انتهت الوزارة من تنفيذ المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" في المتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع معهد الآثار الإيطالي، كما انتهت من أعمال المرحلة الأولي لتنفيذ نماذج باستخدام طريقة برايل للقطع الأثرية المعروضة بمتحف الفن الإسلامي. التصوير أحد عوامل الجذب (مجاني)





ويعد التصوير أحد عوامل جذب الزائرين للمتاحف والمناطق الأرية بشكل عام، ولدى الزائرين دومًا شغف التقاط الصورة بواسطة كاميرا الموبيل الخاصة بهم، وفي أغسطس 2019 وفي إطار تحسين الخدمات للزائرين قامت الوزارة بالسماح بالتصوير المجاني للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية مصريين وأجانب بالهواتف المحمولة تشجيعًا للحركة السياحية الثقافية والترويج للآثار.