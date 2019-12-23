أخبار مصر | مصادر تكشف لـ"الخليج 365" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تكشف لـ"الخليج 365" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مقربة من أسرة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق: إن الإفراج عن "عنان" أمس الأحد من النيابة العسكرية، هو عفو صحي من الدرجة الأولى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سامي عنان قامة كبيرة يقدرها الجميع، موضحة أنه سيُجري فحوصات طبية مختلفة خلال الفترة الحالية، للإطمئنان على صحته، بإشراف فريق طبي متميز.

وكانت النيابة العسكرية باشرت التحقيق مع الفريق سامي عنان في يناير 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بانتمائه للمؤسسة العسكرية.