أخبار مصر | رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة

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افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين.

ويناقش مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن بينهم اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح، وآخر بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام لقرى أولاد مسعود، السلام أولاد جبريل، الشماسة، ساحل العميد، العميد بمحافظة مطروح.

