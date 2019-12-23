أخبار مصر | عاجل.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم.

كما رفضت اللجنة، خلال اجتماعها، طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية، بها سب وقذف.

وجاء رفض اللجنة للطلبين، بسبب وجود شبهة كيدية.

