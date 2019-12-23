أخبار مصر | اليوم.. البرلمان يناقش 40 طلب اقتراح برغبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. البرلمان يناقش 40 طلب اقتراح برغبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

ومن بين الاقتراحات:

اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح، وآخر بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام لقرى أولاد مسعود، السلام أولاد جبريل، الشماسة، ساحل العميد، العميد بمحافظة مطروح.

واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة ورافع صرف صحي بقرية منشية البدراوي – بهوت – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

واقتراح النائب محمد حسين عبد الرحيم، بشأن الانتهاء من محطة مياه بنى شقير – مركز منفلوط – محافظة أسيوط. وتناقش الجلسة اقتراح النائب جابر الطويقى، بشأن إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمجمع قرى ونجوع دار السلام – محافظة سوهاج، وآخر بشأن ضرورة زيادة الحيز العمراني – مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

واقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن توصيل خط مياه لتغذية عزبة مساعد شرق قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحي لقرى مجلس قروي برطباط – مركز مغاغة – محافظة المنيا، واقتراح النائب عبدالباقي تركيا، بشأن مشكلة مياه الشرب في مجلس قروي العصايد والقرى التابعة لها – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

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واقتراح النائب محمد إسماعيل جاد، بشأن إدراج منطقة بر بحري مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ ضمن مشروع الصرف الصحي، واقتراح النائب أبودولة، بشأن توصيل مياه الشرب إلى المناطق المحرومة لمركز الفشن – محافظة بني سويف. الجلسة تناقش أيضًا، اقتراح النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء محطة رئيسية لمياه الشرب بمدينة القرين – مركز أبوكبير – محافظة الشرقية، واقتراح النائب همام العادلى، بشأن تهالك شبكات التليفونات المحمولة – محافظة سوهاج.

واقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن الموافقة على إنشاء وتشغيل مكتب بريد القطوشة مجلس قروي اسطال - مركز سمالوط–محافظة المنيا، واقتراح النائب عصام أبو المجد، بشأن فتح مكتب للمراجعة التلغرافية بسنترال ههيا – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

واقتراح النائب هاني أباظه، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الرياض – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، واقتراح النائب عمرو دوير، بشأن تطوير مكتب بريد الغنيمى – مركز قلين – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب حسن سيد خليل، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الخرازة – مركز إدفو – محافظة أسوان، واقتراح النائب همام العادلى، بشأن تأسيس شركة وكيان لتجميع الورش الصغيرة لصنع الذهب، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مكتب تموين بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية. كما يناقش اقتراح النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن تفعيل دور الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية التي تهم محدودي الدخل، واقتراح النائب إيهاب منصور، بشأن مراجعة آلية تسليم بطاقات التموين في مكاتب التموين تجنبًا لضياع أو سرقة البطاقات.

واقتراح النائبة شيرين فراج، بشأن إقامة منافذ للتموين أو مجمعات استهلاكية بمدينة القاهرة الجديدة وخاصة التجمعات (الأول – والثالث – والقطامية) بمحافظة القاهرة، واقتراح النائب منجود رشاد الهوارى، بشأن تحويل مكتب تموين سنهور القبلية إلى إدارة تموين سنورس غرب – محافظة الفيوم، واقتراح النائب محمود أبوالخير، بشأن الانتهاء من ترميم معهد البلينا الابتدائي التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية – محافظة سوهاج.



وأيضا يناقش اقتراح النائب محمود أبوالخير، بشأن إحلال وتجديد معهد بني حميل الأزهري التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية – محافظة سوهاج، واقتراح النائب شكري الجندي، بشأن وقف قرار إقامة برج سكني أو تجاري على دار مناسبات الخياط التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تقنين وتجهيز أسواق متعددة (اليوم الواحد) بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

فيما يناقش اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرية كفر الخوازم – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تحديد شركة واحدة للتعامل مع المواطنين الذين يرغبون في توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، واقتراح النائب لطفى شحاته، بشأن إدخال خدمة الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز الزقازيق- محافظة الشرقية.

بينما يناقش اقتراح النائب هاني أباظه، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى الوحدة المحلية بالزهراء – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، واقتراح النائب جمال كوش، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى (كفر سعد – ميت راضي – جمجرة القديمة – جمجرة الجديدة – كفر الأربعين) مركز بنها – محافظة القليوبية. إضافة إلى ما سبق، تناقش الجلسة اقتراح النائب علي أبودولة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية ثلث – مركز الفشن – محافظة بني سويف، واقتراح النائب محمود عبدالسلام الضبع، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرية الجبلاو – مركز قنا – محافظة قنا، واقتراح النائب محمد سليم عسكر، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينتي (قوص – قفط)، وجميع القطاعات بمحافظة قنا، واقتراح النائب محمد الزاهد، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح جمعية السلام الخيرية لإقامة مستشفى خيري عليها بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

ويختتم بمناقشة، اقتراح النائب فايز حسن أبوخضرة، بشأن توفير التجهيزات الطبية لمبنى طب الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزي – محافظة الشرقية، واقتراح النائب حسن سيد خليل، بشأن سوء الأوضاع داخل قسم الكلى بمستشفى أدفو العام والنقص الشديد في الأطباء والمستلزمات الطبية – محافظة أسوان، واقتراح النائب حسنى حافظ، بشأن سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في خلال (48) ساعة وتسهيل الإجراءات المطلوبة من المرضى.