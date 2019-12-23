أخبار مصر | حصاد 2019... إنجاز مشروعات قومية أثرية لتنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019... إنجاز مشروعات قومية أثرية لتنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد من المشروعات القومية في قطاع الأثار والسياحة، مع بداية عام 2016،

وعبر التقرير التالي، نبرز مدى الإنجاز الذي تحقق في تلك المشروعات خلال عام 2019. المتحف المصري الكبير الأكبر في العالم

أعلنت الحكومة، عزمها الانتهاء منبحد أقصى خلال عام 2020، وهي المشروعات التي وصفت مرارًا وتكرارًا بأنها ستدفع عجلة الحركة السياحية للأمام.



يعد المتحف المصري الكبير، أكبر متحف مخصص لحضارة واحد في العالم أجمع، بدأ المشروع عام 2002 أي أن المشروع قيد التنفيذ منذ 17 عامًا، وخلال الفترة من 2002 إلى 2016، تم إنجاز 17% من الأعمال الإنشائية في المتحف، ثم من 2016 وحتى كتابة هذه السطور، تم الوصول بنسبة الإنجاز إلى 94.5%، ليس في الجانب الإنشائي وفقط، بل وفي الجانب الأثري أيضًا.

وبلغ إجمالي عدد القطع المنقولة للمتحف الكبير من جميع المواقع والمتاحف الأثرية 49603 قطعة، وبلغ إجمالي ما تم ترميمه وصيانته 46600 قطعة أثرية، والافتتاح نهاية 2020. المتحف القومي للحضارة المصرية





المتحف القومي للحضارة المصري في الفسطاط، هو أول سيناريو عرض حضاري في العالم، والمتحف بدأت فكرة إنشائه عام 2002، وهو أحد المشاريع التي توقفت تمامًا مع أحداث 2011، ثم عادت الأعمال مرة أخرى وبلغت ذروتها منذ بدايات 2016، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة منه حتى الآن 98% ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الأثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي عبارة عن قاعات العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، والتمهيد لافتتاحه جزئيا بداية عام 2020. تطوير منطقة الأهرامات:



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تعد منطقة أهرامات الجيزة، أحد أهم المناطق الأثرية في العالم أجمع، والتي يقصدها السائحين من كل الدنيا، والمنطقة كانت تفتقر دومًا للخدمات المعاونة مثل عربات نقل وطرق ممهدة واستراحات وحمامات وغيرها من أوجه خدمات السائحين، والمشروع كانت بدايته عام 2009، وتوقف تمامًا مع أحداث 2011، ثم تم استئناف الأعمال فيه عام 2017.

وكان نسبة ما تم إنجازه قبلًا لا تتعدى 20% من إجمالي المشروع، واليوم بلغت نسبة التنفيذ التنفيذ 99%، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة بتاريخ 13 ديسمبر 2018، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح خلال 2020. المعبد اليهودي وقصر البارون





كما انتهت وزارة الأثار، من عدة مشاريع أخرى، كانت دائمًا على قائمة مطالبات المهتمين بالشأنيين السياحي والأثري في مصر، منها مشروع تطوير وترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية إلياهو هانبي، والذي تم الوصول لنسبة 95% من تنفيذه، وكذلك مشروع ترميم قصر البارون الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 95%، مع استمرار أعمال مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، وهذه المشروعات افتتاحها في الربع الأول من 2020. مشروع إحياء طريق الكباش ومتحف الغردقة





كذلك انتهت الوزارة، من 99% من مشروع إحياء مسار طريق الكباش بالأقصر وتجهيزه للزيارة، ومن 99% من متحف الغردقة أول متحف يتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص.