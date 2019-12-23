شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينتقد انحناء نائب لوزير أمام المنصة: «هذا لا يصح فهو ممثل للشعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تعامل بعض النواب مع الوزراء وانحنائهم للوزير أثناء التعامل معه.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة امس الاثنين، تعليقا على انحناء نائب أثناء سلامه على أحد الوزراء داخل القاعة: «يجب أن يقدم النائب نفسه للوزير كممثل للشعب وبكل قوة وثقة، ولا ينحنى اطلاقا بشوفه بينحنى هنا امام المنصة».

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وأضاف: «كلما كان المجلس قويا يستطيع فرض ارادته في المحافظات والوزارات، ولكن للأسف السيولة الموجودة دى آن لها أن تنتهى ويكون النائب قويا لأن انحناءه لا يصح فهو ممثل للشعب».

وانفعل النائب كمال أحمد معترضا على عدم حضور الوزراء لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المعنى به أكثر من وزارة.

وعلق «عبدالعال»: «عندما ياتى الوزير يجد احتفاء من النواب وهذا أمر غير مقبول، ويجب أن تكون هناك مسافة بين النائب والوزير»، واضاف: «تكلمنا كثيرا عن حضور الوزراء وهذه مشكلتكم انتم كنواب وليست مسؤوليتى كرئيس للمجلس، واعرف ان هناك نائب لوزير الاسكان يحضر الجلسة وهذا القانون به اشتباك بين اكثر من وزارة والسبب تعاملكم مع الوزراء».