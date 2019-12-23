شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «محامين المنوفية» بشأن محامي المتهم الرابع بقضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية بيانا عن تداعيات محاكمة قتلة محمود محمد البنا المعروف إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، أدانت فيه تصرفات محامي المتهم الرابع في القضية. وذكر البيان: «تابعت نقابة المحامين بالمنوفية عن كثب تداعيات محاكمة قتلة الشاب محمود محمد البنا وما صاحبها من زخم إعلامي وشعبي، ونود أولًا أن نؤكد أن الدفاع عن كل متهم حق كفله الدستور والقانون أيا كانت الاتهامات بحسبان أن كفالة حق الدفاع واحدة من أهم ضمانات المحاكمات العادلة وبدون محام يسقط تاج العدالة وتتعري من أعز ما يمثله العدل من قيمه في المجتمع، غير أن رسالة المحاماة التي توارثها المحامين عبر الأجيال تأبى وتتأذى من أن يكون بين فرسانها من يقف صارخًا بقاعة المحاكم أو يصدر عنه فعل يتجاوز حدود الوكالة والرسالة حتى لو كان هتافًا للعدل (يحيا العدل)، فإن نقابة المحامين بالمنوفية تأدية لدورها وإرساء لقواعد ما يجب أن يتحلى به المحامون من سلوك، تقرر إحالة أحمد محمد فتحي جبر إلى مجلس التأديب لما صدر منه في جلسة المحاكمة». نقابة المحامين بالمنوفية تصدر بيان حول قضية شهيد الشهامة

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