شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات النقل الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن امتحانات النقل الابتدائي بدأت، الاثنين، بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانهم في مادتي: القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، كما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس امتحانهم في مادة القرآن الكريم.

وأجرى عصام المرعشلي، مدير التعليم الابتدائي، يرافقه مجدي محمد، المشرف على الامتحانات، جولة بلجان معاهد الكردي عبدالفتاح، وجمال زين الدين النموذجي، ومحرم النموذجي، لتفقد سير الامتحانات، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بمقر المنطقة لم تتلق أي شكاوى، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطلاب، ولا يوجد أية شكاوى من الطلاب.

وأشار إلى أنه شدد خلال الزيارات على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم تواجد الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو العاملين بالمعاهد.