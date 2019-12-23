شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين عامة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد بنك مصر بمكتبه بالديوان العام، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة خمس ميادين عامة بمدينة شبين الكوم، تمهيداً لتوقيع بروتوكول بين المحافظة والبنك لتطوير بعض الميادين، جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

Advertisements

وأكد "أبوليمون" حرصه على التعاون الوثيق مع مختلف الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة والنهوض بمستوى الخدمات، حيث تم تبادل الرؤى والأفكار مع استعراض بعض النماذج الهندسية لتطوير مجموعة من الميادين العامة بالعاصمة ودراسة الألية المتبعة في عملية التنفيذ.

ووجه المحافظ، المستشار الهندسي، بالنزول والتنسيق مع اللجنة المختصة من قبل البنك لتحديد خمس ميادين ومطابقة الرسوم الهندسية للأماكن المقترح تطويرها علي أرض الواقع مع مراعاة المنظر الحضاري وتحقيق سيولة مرورية.

وأشار إلى أن المحافظة ستتولى عملية التنفيذ من خلال شركات هندسية متخصصة في المجال، بالإضافة إلى وضع خطة للانتهاء وفق توقيتات زمنية محددة. يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بدءاً بمدينة شبين الكوم بهدف إضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.