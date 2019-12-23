شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هتافه «يحيا العدل».. التحقيق مع محامي المتهم الرابع بقضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نقابة المحامين بالمنوفية، تحويل المحامي أحمد جبر، محامي إسلام البخ، المتهم الرابع في قضية محمود البنا، والمعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، للتحقيق بالنقابة عقب قيامه بالهتاف تحيا العدل في وجه محمد البنا، والد القتيل، بعد إعلان الحكم، ما أثار حفيظة الموجودين.

من جانبه، قال خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إن ما حدث من قبل المحامي من هتاف، يعد تجاوز في أصول المهنة وأعرافها، ولابد من احترام مشاعر الأخرين.

وأعلن نضال مندور، محامى محمود البنا، أن محكمة شبين الكوم حددت يوم 14 يناير المقبل موعد جلسة استئناف المتهمين على الحكم.