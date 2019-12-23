شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقي المهنئين ويبحث التعاون مع محافظ الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة الجديد، المهنئين له من العاملين بالوزارة وأيضا من البنك الزراعي المصري، كما استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث المشروعات الزراعية بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، خاصة في مجال زراعة النخيل، وذلك في أول يوم عمل له في الوزارة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد.

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وعقد «القصير» عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة.

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، ان خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسوف نراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدا انه يجب انجاز ملف الزراعة التعاقدية لأنه في صالح الفلاحين والمواطنين والزراعة بشكل عام.

وأكد «القصير»، أيضا أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على ارض الواقع مشددا على ان مهمة وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة هي تحويل المشروعات إلى واقع ملموس يشهده الفلاح المصري والمستثمر والمعنين بالقطاع الزراعي.