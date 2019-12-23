شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الاثنين، كلا من المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بديوان عام الوزارة، حيث قدموا التهنئة له لتوليه حقيبة العدل وتمنياتهم بالتوفيق والسداد.

وأعرب وزير العدل، خلال اللقاء، عن بالغ تقديره لمجلس القضاء الأعلى، ولجهاز النيابة العامة، وجموع قضاة مصر لما يبذلونه من جهد في تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون، كما حرص على تأكيد التعاون الدائم بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وزير العدل يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام