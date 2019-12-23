شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع» يستقبل وفد شركة روسية لتفعيل بروتوكول تعاون لتطوير «ترسانات الهيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء الأحد، وفد شركة AKABARS الروسية لبناء السفن، برئاسة السيد ريناتميستخوف المدير العام للشركة بهدف بحث تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتحديث ترسانات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

أثمر اللقاء عن إعلان الفريق أسامة ربيع، بدء العمل على تطوير ورش الفايبر جلاس بترسانة بورتوفيق البحرية بالتعاون مع شركة AKABARS الروسية لبناء السفن، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر 2020

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بمقتضى الاتفاق تبدأ لجنة العمل المشتركة تحديد المهمات المطلوبة لتطوير ورش الفايبر جلاس علاوة على نقل التكنولوجيا والخبرة الروسية في مجال بناء السفن، على أن يتم التوسع فيما بعد لبناء الوحدات البحرية المختلفة مثل الكراكات والسفن متوسطة الحجم.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن المباحثات مع الجانب الروسي أثمرت عن الوصول لأجندة عمل واضحة في ظل رغبة مشتركة من الجانبين لتحويل بنود الاتفاق إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، كما أكد على استعداد الهيئة الدائم لتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة التي تصب لصالح دفع جهود تطوير ترساناتها ورفع تصنيفها العالمي بما يمكن معه تعظيم الاستفادة منها.

من جانبه، أعرب ريناتميستخوف المدير العام للشركة الروسية عن سعادته للوصول لصيغة عمل مشتركة، لاسيما وأن البدء بتطوير ورش الفايبر جلاس يعد نقطة تحول فارقة لتطوير ترسانة بورتوفيق البحرية.

ضم الوفد الروسي كل من فلاديمير ليسيتسكي- نائب مدير مركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن الروسي، ورفائيل دامينوف- مستشار المدير العام لمجموعة الشركات «AKABARS» لبناء السفن، كما حضر اللقاء من هيئة قناة السويس عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.