شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد و«ربيع» يشهدان عرضًا عسكريًا ضمن احتفالات «العيد القومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، عرض عسكري وفني بشارع 23 يوليو المقابل لميدان الشهداء، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي «عيد النصر»، في الذكرى الـ63 لانتصار المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

حضر الاحتفال اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد الأسبق ومحافظ بني سويف الحالي. والقيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة.

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وتقدم العرض حملة الأعلام من طلاب الأكاديمية البحرية بمشاركة مجموعات من قوات الأمن وتشكيلات من المرور والنجدة، وسيارات الدفاع المدني، وطلاب المدارس العسكرية، واختتم بحملة علم مصر من شباب مديرية الشباب والرياضة، وعروض فرق الفنون الشعبية وعربات الأحياء والمديريات المزينة بالزهور

كما شاركت بالعرض فرقة بورسعيد الفنية، وفرق الفنون الشعبية لغزل المحلة، وكفر الشيخ، الشرقية، الاسماعيلية، العريش، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة والحرية بالإسكندرية.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن «شعب بورسعيد الباسل قدًم مثالًا رائعًا في مقاومة العدوان من خلال رجال المقاومة الشعبية الذين ضحوا بحياتهم خلال حرب العدوان الثلاثي، وتقديم أعظم ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته»، مؤكدًا أن «كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن نتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم».

كان محافظ بورسعيد قد وضع إكليلا من الزهور، صباح الإثنين، على النصب التذكاري بحديقة المسلة، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي، وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي تواجد بمحيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة عدد من الأطفال والمواطنين، رافعين أعلام مصر، وأذاعت الإذاعة المحلية عدد من الأغاني الوطنية وأغاني السمسمية وتراث المدينة الساحلية التي ارتبطت بمقاومة العدوان.