شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: الأمن مقدم على الرزق في القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية الآداب بجامعة بني سويف، بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بني سويف، اليوم الإثنين، ندوة عن ظاهرة الأمن الفكري ومناهضة الإرهاب، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بحضور المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور شوقي علام، إن الأمن هو الأساس والركيزة التي نتركز عليها في المجتمع، فقد قُدم على الرزق حيث جاء في كتابنا الكريم «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ» وهذا دليل على أن الأمن هو الأساس والركيزة التي نرتكز عليها في حياتنا.

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وتابع: الأمن الفكري يتحقق من خلال جوانب مختلفة، فهو يتحقق من خلال منظومة متكاملة في المجتمع، والتشدد هو التدين المغشوش ويكون المتشدد لديه انفصام في الشخصية، فالدين لا يتجزأ والأخلاق واحدة، والتدين الصحيح سد منيع أمام التدين المغشوش، وحجر عثرة في سبيله.

وأضاف مفتي الجمهورية ردا على سؤال قيام بعض الطلاب بالزواج من خلال جملة زوجتك نفسي وأنا قبلت: «إن هذا ما هو إلا عبث، وينزل بعقد الزواج إلى مرتبة دنيا، لأن الإسلام وضع شروطا لعقد الزواج أهمها الولي والتوافق والشهود والإشهار، فإذا أردت أن تعرف قيمة عقد انظر إلى شروطه فإذا كثرت دل ذلك على ان العقد عظيم».

وقال علام إن التعليم هو أساس البنيان وبدون علم لا ترتقي الأمة، ونحرص أن نكون بين أبنائنا الطلاب بين الحين والآخر لنصحح بعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب خاصة في العصر الحاضر، والتي تتقاذفنا التحديات به من الداخل والخارج ونحن في حرص شديد أن نلتقي بطلاب الجامعات المصرية من فترة لأخرى لتعديل هذه المفاهيم المغلوطة.