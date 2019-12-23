شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تنسيق مع البنك الزراعى لبحث الحالات المتعثرة بمشروعات الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تمت مخاطبة البنك الزراعى المصرى، لبحث ودراسة حالات التعثر والخاصة بمشروعات الإنتاج الحيوانى والمشروع القومى لإحياء البتلو، لضمان استمرارية المشروع بعد ان حقق نجاحا كبيراً الفترة الماضية حيث كانت قد وصلت نسبة سداد المستفيدين منه 100%

وأضاف "القصير"، أنه سوف يتم دراسة حالات التعثر حالة حالة ومساعدة أصحابها بالتعاون مع البنك الزراعى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن رؤيته لتطوير العمل داخل وزارة الزراعة الفترة المقبلة، تستهدف زيادة حالة الرضا لدى المزارع والمربى، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، وعلاج المشاكل التى تواجههم.

وأوضح القصير، أن توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء كانت رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعى، والبحث عن حلول لملفات الأمن الغذائى وتطوير نظم الرى ودعم الأسمدة.