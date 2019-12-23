شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد: نعمل دون تمييز لبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التهنئة لأشقاء الوطن والشعب المصرى كله والإنسانية جمعاء بعيد الميلاد الجديد والعام الميلادى الجديد، سائلا الله العلى العظيم أن يجعله عام أمن وأمان، ويسر وسلام على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأكد الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الذى عقد بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة اليوم الإثنين، بعنوان: "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، إننا نعمل معا كمصريين دون تمييز لخدمة وطننا وحمايته، فإننا عندما نحمى مساجدنا وكنائسنا ومعابدنا ودور عبادتنا معًا، إنما نحمى أوطاننا ونعمل على رفعتها.

