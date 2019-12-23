شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يجتمع باللجنة المنظمة لحفل عيد العلم لبحث الترتيبات النهائية والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض الدكتور محمد الخشت، بحسب بيان صادر عن الجامعة كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفالية التى تتضمن خروجها على الوجه الأكمل الذى يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها وعلمائها الأجلاء، بما يضمن انتظام عملية استقبال المكرمين بدءً من استقبال المكرمين والتقاط الصور التذكارية لمجلس الجامعة والمكرمين وموكب مجلس الجامعة، وتوزيع الجوائز على المكرمين، ثم الاستعداد للحفل الفنى الذى تحييه المطربة مروة ناجى.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة توزيع كافة الأدوار وإسناد المهام بشكل دقيق على الأفراد بما يضمن إخراج حفل عيد العلم بشكل متميز.
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال احتفالية عيد العلم الـ 16، حصاد جامعة القاهرة في المجالات العلمية المختلفة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية داخل التصنيفات والمؤشرات الدولية المرموقة.
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